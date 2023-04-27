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Президент Зеленский может находиться с тайным визитом в Запорожской области

27 апреля 2023 17:02
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Сегодня, двадцать седьмого апреля, глава движения «Мы вместе с Россией» поделился, что президент Украины Владимир Зеленский может находиться с тайным визитом в Запорожской области, месте, которое контролируют украинские войска.  

Как пишет РИА Новости, с главой украинской республики снимают ролик, но делают это секретно. При этом Рогов уверен, что Зеленский находится в отдалении от зоны боевых действий, но может преподнести это так, будто непосредственно принимал участие и сражался вместе с войсками ВСУ.  

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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