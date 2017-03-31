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Спать на диване и собирать воздушные шары. Самые необычные подработки в мире

31 марта 2017 16:55
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Сколько бы человек не зарабатывал, все равно ему будет мало. Поэтому люди задумываются о дополнительном доходе. Какие оригинальные подработки существуют в разных странах, рассказали в программе «Открытый разговор».

Спать на диване

Кто-то трудится без сна и без отдыха, а для Виктора из Санкт-Петербурга, наоборот, сон и отдых – это и есть его подработка.

Спать на диване и собирать воздушные шары. Самые необычные подработки в мире-1


Виктор тестирует диваны, то есть, спит на них по пять часов в день, а потом рассказывает руководству о недостатках конструкции. После обеда мужчину сменяет его напарник. Главная профессиональная обязанность обоих – не храпеть.

Гулять с собакой

Спать на диване и собирать воздушные шары. Самые необычные подработки в мире-4

Виктория из Липецка в свободное время работает собачьей няней.
В её обязанности входит выгуливать, кормить и стричь четвероногих, которых ей доверили их хозяева.

Быть рекламой

Спать на диване и собирать воздушные шары. Самые необычные подработки в мире-7


Житель Лондона Джон уже много лет подрабатывает сэндвичменом. Носит на спине и груди плакаты с рекламой салонов красоты, магазинов, турфирм и других организаций.

Смотреть на товары

Спать на диване и собирать воздушные шары. Самые необычные подработки в мире-10


Ив из Парижа получает дополнительный доход, благодаря участию в холл-тестах. В профессиональные обязанности Ива входит понюхать, попробовать на вкус, оценить цвет, текстуру и прочие параметры различных товаров. Оплата зависит от статуса товара на рынке.

Собирать воздушные шары

Спать на диване и собирать воздушные шары. Самые необычные подработки в мире-13


Франк из Лиона трудится собирателем воздушных шаров. В одном из городских парков есть платная услуга – полёт на воздушном шаре. Где приземлится шар, точно никто не знает. В задачу Франка входит это отследить и отвезти туристов обратно в парк на автомобиле.

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# Трудовые отношения

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