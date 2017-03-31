Спать на диване и собирать воздушные шары. Самые необычные подработки в мире

Сколько бы человек не зарабатывал, все равно ему будет мало. Поэтому люди задумываются о дополнительном доходе. Какие оригинальные подработки существуют в разных странах, рассказали в программе «Открытый разговор».

Спать на диване

Кто-то трудится без сна и без отдыха, а для Виктора из Санкт-Петербурга, наоборот, сон и отдых – это и есть его подработка.