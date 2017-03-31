Спать на диване и собирать воздушные шары. Самые необычные подработки в мире
Сколько бы человек не зарабатывал, все равно ему будет мало. Поэтому люди задумываются о дополнительном доходе. Какие оригинальные подработки существуют в разных странах, рассказали в программе «Открытый разговор».
Спать на диване
Кто-то трудится без сна и без отдыха, а для Виктора из Санкт-Петербурга, наоборот, сон и отдых – это и есть его подработка.
Виктор тестирует диваны, то есть, спит на них по пять часов в день, а потом рассказывает руководству о недостатках конструкции. После обеда мужчину сменяет его напарник. Главная профессиональная обязанность обоих – не храпеть.
Гулять с собакой
Виктория из Липецка в свободное время работает собачьей няней.
В её обязанности входит выгуливать, кормить и стричь четвероногих, которых ей доверили их хозяева.
Быть рекламой
Житель Лондона Джон уже много лет подрабатывает сэндвичменом. Носит на спине и груди плакаты с рекламой салонов красоты, магазинов, турфирм и других организаций.
Смотреть на товары
Ив из Парижа получает дополнительный доход, благодаря участию в холл-тестах. В профессиональные обязанности Ива входит понюхать, попробовать на вкус, оценить цвет, текстуру и прочие параметры различных товаров. Оплата зависит от статуса товара на рынке.
Собирать воздушные шары
Франк из Лиона трудится собирателем воздушных шаров. В одном из городских парков есть платная услуга – полёт на воздушном шаре. Где приземлится шар, точно никто не знает. В задачу Франка входит это отследить и отвезти туристов обратно в парк на автомобиле.