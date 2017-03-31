Циклон Дебби обрушился на Австралию: из-за разлива рек пять районов объявлены зонами стихийного бедствия

Новости Австралии. В Австралию пришла большая вода – реки вышли из берегов. Пять районов в штате Новый Южный Уэльс уже объявлены зонами стихийного бедствия. Таковы последствия тропического циклона Дебби, который буйствовал в стране трое суток.

Под водой дома, машины, сельскохозяйственные угодья. За минувшую ночь сотрудники спасательных служб приняли около 10 тысяч звонков с просьбой о помощи. Из зоны бедствия эвакуированы порядка 110 тысяч местных жителей. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.