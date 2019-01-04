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Криминалисты не обнаружили в Магнитогорске признаков умышленного взрыва подъезда

04 января 2019 20:23
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Новости России. В Магнитогорске, где 31 декабря произошло частичное обрушение жилого дома, состоялись первые прощания с погибшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Криминалисты не обнаружили в Магнитогорске признаков умышленного взрыва подъезда-1

4 января процедуры опознания завершены, личности всех 39 жертв установлены. На месте ЧП продолжают работать специалисты, задача которых – установить причины трагедии. Криминалисты изучили фрагменты рухнувшего подъезда – признаков умышленного взрыва обнаружено не было. Основной версией по-прежнему остается детонация газового баллона.

Криминалисты не обнаружили в Магнитогорске признаков умышленного взрыва подъезда-4

Режим ЧС регионального уровня, введенный после происшествия, был снят 4 января, однако он все еще сохраняется на муниципальном уровне.

# Взрыв газа # Фотофакт

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