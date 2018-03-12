Спасатели вынесли из горящего самолёта 20 человек: число жертв авиакатастрофы в Непале выросло

Новости Непала. Жертвами крушения пассажирского самолета в Непале стали, по меньшей мере 49 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасателям удалось вынести из горящего воздушного судна более 20 пассажиров, которых экстренно доставили в больницу. На месте ЧП продолжают работать пожарные и бригады скорой. Авиакатастрофа произошла вблизи международного аэропорта Катманду. Лайнер не смог попасть на взлетно-посадочную полосу. Он рухнул на футбольное поле и загорелся. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.