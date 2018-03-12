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Спасатели вынесли из горящего самолёта 20 человек: число жертв авиакатастрофы в Непале выросло

12 марта 2018 15:11
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Новости Непала. Жертвами крушения пассажирского самолета в Непале стали, по меньшей мере 49 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели вынесли из горящего самолёта 20 человек: число жертв авиакатастрофы в Непале выросло -1

Спасателям удалось вынести из горящего воздушного судна более 20 пассажиров, которых экстренно доставили в больницу. На месте ЧП продолжают работать пожарные и бригады скорой. Авиакатастрофа произошла вблизи международного аэропорта Катманду. Лайнер не смог попасть на взлетно-посадочную полосу. Он рухнул на футбольное поле и загорелся. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.

Спасатели вынесли из горящего самолёта 20 человек: число жертв авиакатастрофы в Непале выросло -4

# Фотофакт # Авиакатастрофа

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