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Спасатели локализовали пожар на заводе во Владикавказе

21 октября 2018 13:43
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Новости России. Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе удалось взять под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Спасатели локализовали пожар на заводе во Владикавказе-1

Как сообщает МЧС России, пламя локализовано. Необходимости в эвакуации жителей нет, угрозы взрыва не наблюдается.

Крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе. Есть жертвы

Спасатели вели борьбу с огнем несколько часов. Специалисты продолжают работать на месте ЧП. Задействовано около 150 специалистов и десятки единиц техники.

# Пожар # Фотофакт

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