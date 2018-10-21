Спасатели локализовали пожар на заводе во Владикавказе

Новости России. Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе удалось взять под контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает МЧС России, пламя локализовано. Необходимости в эвакуации жителей нет, угрозы взрыва не наблюдается.

Крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе. Есть жертвы

Спасатели вели борьбу с огнем несколько часов. Специалисты продолжают работать на месте ЧП. Задействовано около 150 специалистов и десятки единиц техники.