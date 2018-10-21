«Наш эталон доброты на земле». Белорусский КВНщик Сморигин стал свидетелем аварии, в которой погибла Поплавская

«Сегодня утром произошла трагедия. Автобус с актёрами попал в ДТП. Погибла Марина Поплавская. Покойся с миром, наш эталон доброты на земле! Все остальные живы. Различные травмы конечностей», – написал Евгений.

Через несколько часов после ДТП артист выразил свои соболезнования в Instagram.

Новости Беларуси. Утром 20 октября в аварии под Киевом погибла артистка Марина Поплавская. Белорусский КВНщик Евгений Сморигин ехал в том же автобусе.

Ранее стало известно, что около шести утра на 28 километре трассы Киев – Чоп пассажирский автобус врезался в грузовик. В аварии погибла Поплавская, ещё четыре человека пострадали.

«Пожалуйста, друзья, коллеги, не звоните мне, я в порядке. Нет сил говорить. Горе...», – закончил Сморигин.

Пользователи социальных сетей также рассказали о своих переживаниях.

«Вечная память. Царство небесное. Скорбим»,

«Боже, какая трагедия. Пусть земля будет пухом этому замечательному человеку»,

«Очень жалко Марину. Яркая, талантливая актриса. Вечная память»,

«Женечка, примите искренние соболезнования о случившемся. Нет сил в это поверить... Это тяжело принять и пережить... Мариночка была непревзойденная, яркая, любимая зрителем! Царствие небесное».

На неделе под Киевом произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 14 человек.