Полмиллиона митингующих вышли на улицы Лондона, протестуя против Brexit

Новости Великобритании. Многотысячная акция протеста против выхода Великобритании из Евросоюза проходит в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы города вышли около полумиллиона митингующих.
Новости Великобритании. Многотысячная акция протеста против выхода Великобритании из Евросоюза проходит в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы города вышли около полумиллиона митингующих.
Британцы требуют провести второй референдум по Brexit. Демонстранты прошли через Гайд-парк и в итоге оказались у здания парламента Великобритании.
Организаторы акции назвали ее самым масштабным мероприятием, связанным с Brexit.