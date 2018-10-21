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Полмиллиона митингующих вышли на улицы Лондона, протестуя против Brexit

21 октября 2018 12:06
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Новости Великобритании. Многотысячная акция протеста против выхода Великобритании из Евросоюза проходит в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы города вышли около полумиллиона митингующих.

Полмиллиона митингующих вышли на улицы Лондона, протестуя против Brexit-1

Британцы требуют провести второй референдум по Brexit. Демонстранты прошли через Гайд-парк и в итоге оказались у здания парламента Великобритании.

Полмиллиона митингующих вышли на улицы Лондона, протестуя против Brexit-4

Организаторы акции назвали ее самым масштабным мероприятием, связанным с Brexit.

Полмиллиона митингующих вышли на улицы Лондона, протестуя против Brexit-7

# Европарламент # Фотофакт

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