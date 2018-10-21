Крупный пожар на металлургическом заводе во Владикавказе. Есть жертвы

Новости России. Жители Владикавказа опасаются серьезных последствий пожара на металлургическом заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул ночью, когда в здании никого не было. Спасатели ведут борьбу уже несколько часов, но пока безуспешно. Площадь возгорания за это время только увеличилась. Задействованы около 150 специалистов и десятки единиц техники. Стало известно, что при выполнении работ погиб пожарный, еще двое – пострадали.

Пожар вспыхнул в помещении цеха электролиза. Площадь возгорания составляет около 4 500 тысячи квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли цеха и части стены.

Юрий Землянский, первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия - Алания:

На месте пожара сформирован оперативный штаб пожаротушения. При тушении пожара погиб сотрудник федеральной противопожарной службы.

Сохраняется угроза взрыва, в связи с чем пожарные были выведены из здания, тушение возгорания ведется с улицы. Помощь в ликвидации ЧП оказывает специальный пожарный поезд, который прибыл из Кабардино-Балкарии.