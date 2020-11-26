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Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу

26 ноября 2020 12:51
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Новости США. Совенка, найденного в ветвях рождественской ели Rockefeller Center, выпустили на волю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу-1

Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу-3

Он прибыл в Нью-Йорк из леса вместе с деревом. Пернатого случайно обнаружили специалисты, которые занимались установкой елки. Птичке, получившей имя Рокки, потребовалось несколько дней реабилитации, чтобы восстановиться от стресса.

Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу-6

Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу-8

В 2020 году главный рождественский символ сильно обтрепался в дороге, остается только догадываться, что пришлось пережить сидевшему в ветвях малышу.  

Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу-11

Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу-13

За время, проведенное в центре дикой природы, совенок так привык к людям, что, оказавшись на свободе, улетел не сразу.

# Дикие животные # Фотофакт

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