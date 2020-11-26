Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу

Новости США. Совенка, найденного в ветвях рождественской ели Rockefeller Center, выпустили на волю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он прибыл в Нью-Йорк из леса вместе с деревом. Пернатого случайно обнаружили специалисты, которые занимались установкой елки. Птичке, получившей имя Рокки, потребовалось несколько дней реабилитации, чтобы восстановиться от стресса.

В 2020 году главный рождественский символ сильно обтрепался в дороге, остается только догадываться, что пришлось пережить сидевшему в ветвях малышу.