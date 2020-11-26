На одной из кондитерских фабрик в Латвии использовали рабский труд

Новости Латвии. Крупный скандал разгорелся в Латвии. На одном из кондитерских предприятий страны использовался рабский труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители установили, что на фабрике эксплуатировали рабочих из третьих стран: у них забирали документы, не платили зарплату и применяли физическое насилие. Владелец предприятия, а также несколько его подельников задержаны. Их обвиняют в торговле людьми и отмывании денег.