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В Великобритании прогнозируется крупнейшее за триста лет падение ВВП

26 ноября 2020 12:41
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Новости Великобритании. Крупнейший за три столетия спад в экономике наблюдается в Британии. Сокращение ВВП по итогам года превысило 11 %. По мнению главы минфина, последствия такого падения будут продолжительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Великобритании прогнозируется крупнейшее за триста лет падение ВВП-1

Прогнозы специалистов неутешительны: ждать возвращения экономики на уровень, который был до пандемии, не стоит как минимум до конца 2022 года.  

В Великобритании прогнозируется крупнейшее за триста лет падение ВВП-4

На фоне пандемии Соединенному Королевству пришлось прибегнуть к увеличению объема заимствований. Их общая сумма за год составила свыше 500 миллиардов долларов – это 19 % ВВП страны.  

# Коронавирус # Фотофакт

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