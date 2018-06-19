Прямой эфир

В Австралии горбатый кит исполнил пируэт над водой

19 июня 2018 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Гигантский горбатый кит решил порадовать туристов своим появлением и вынырнул прямо перед лодкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии горбатый кит исполнил пируэт над водой-1

В Австралии горбатый кит исполнил пируэт над водой-3

Неординарный инцидент произошел неподалёку от города Порт-Маккуори, на восточном побережье Австралии. Огромный горбатый кит не просто выпрыгнул из воды, он еще сумел исполнить в воздухе пируэт.

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всемирная организация здравоохранения официально признала игровую зависимость болезнью
18 июня 2018 17:35

Всемирная организация здравоохранения официально признала игровую зависимость болезнью

В Бельгии 20 велосипедистов столкнулись с автомобилем: водитель пыталась перед ними развернуться
18 июня 2018 13:46

В Бельгии 20 велосипедистов столкнулись с автомобилем: водитель пыталась перед ними развернуться

От наводнения в Индии пострадали 450 тысяч человек: потоп вызвали муссонные ливни
18 июня 2018 13:45

От наводнения в Индии пострадали 450 тысяч человек: потоп вызвали муссонные ливни