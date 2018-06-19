В Австралии горбатый кит исполнил пируэт над водой

Новости Австралии. Гигантский горбатый кит решил порадовать туристов своим появлением и вынырнул прямо перед лодкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неординарный инцидент произошел неподалёку от города Порт-Маккуори, на восточном побережье Австралии. Огромный горбатый кит не просто выпрыгнул из воды, он еще сумел исполнить в воздухе пируэт.