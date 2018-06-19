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В Мальмё мужчина с дробовиком открыл огонь по толпе, отмечавшей победу сборной Швеции на ЧМ. Нападавший скрылся

19 июня 2018 07:40
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Новости Швеции. Правоохранители Мальмё разыскивают злоумышленника, открывшего вечером 18 июня стрельбу в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мальмё мужчина с дробовиком открыл огонь по толпе, отмечавшей победу сборной Швеции на ЧМ. Нападавший скрылся-1

По словам очевидцев, мужчина с дробовиком намеренно открыл огонь по группе людей, отмечавших победу сборной Швеции на чемпионате мира по футболу. В результате нападения были ранены 6 человек.

В Мальмё мужчина с дробовиком открыл огонь по толпе, отмечавшей победу сборной Швеции на ЧМ. Нападавший скрылся-4

Позже, двое из них скончались в больнице. Стрелку удалось скрыться. Полиция не связывает произошедшее с терактом.

# Стрельба # Фотофакт

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