В Мальмё мужчина с дробовиком открыл огонь по толпе, отмечавшей победу сборной Швеции на ЧМ. Нападавший скрылся

Новости Швеции. Правоохранители Мальмё разыскивают злоумышленника, открывшего вечером 18 июня стрельбу в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. Правоохранители Мальмё разыскивают злоумышленника, открывшего вечером 18 июня стрельбу в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам очевидцев, мужчина с дробовиком намеренно открыл огонь по группе людей, отмечавших победу сборной Швеции на чемпионате мира по футболу. В результате нападения были ранены 6 человек.
Позже, двое из них скончались в больнице. Стрелку удалось скрыться. Полиция не связывает произошедшее с терактом.