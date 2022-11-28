Прямой эфир

Боевики напали на отель в центре Могадишо. Есть убитые, ранен министр

28 ноября 2022 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сомали. Боевики исламистской группировки «Аш-Шабаб» напали на отель в центре столицы Сомали Могадишо. В результате перестрелки убиты четыре человека, сообщили в программе  Новости «24 часа» на СТВ. 

Боевики напали на отель в центре Могадишо. Есть убитые, ранен министр-1

Ранения получил министр внутренней безопасности страны. По сообщению полиции, террористы заблокированы в одном из помещений отеля, спецназ заканчивает подготовку к его штурму. Первоначальной целью боевиков был президентский дворец. Они пытались туда прорваться, но были отброшены охраной, спасаясь от обстрела, они забаррикадировались в отеле. В мае президент Сомали объявил исламистской группировке «тотальную войну», после чего атаки «Аш-Шабаб» участились.

# Нападение # Мохамед Ахмед Дудише # Хасан Шейх Махмуд # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Большинство литовцев чувствуют себя финансово незащищенными
28 ноября 2022 13:18

Большинство литовцев чувствуют себя финансово незащищенными

Военные Японии и Великобритании отрабатывают защиту отдалённых островов
28 ноября 2022 12:00

Военные Японии и Великобритании отрабатывают защиту отдалённых островов

14 человек погибли при сходе оползня в Камеруне
28 ноября 2022 11:53

14 человек погибли при сходе оползня в Камеруне