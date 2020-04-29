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Совет ЕЭК обсудит предоставление Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС

29 апреля 2020 07:36
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Новости мира. Предоставление Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС обсудит 29 апреля Совет Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Совет ЕЭК обсудит предоставление Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС -1

Заседание пройдёт в формате видеоконференции. Его проведёт заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. В повестку включены 20 вопросов, в том числе о ходе работы по устранению барьеров на внутреннем рынке Союза, карте развития агроиндустрии, о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС за 2019 год.

Совет ЕЭК обсудит предоставление Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС -4

Отдельно стороны рассмотрят предоставление Республике Куба статуса государства-наблюдателя. Кроме того, будет уточнен проект повестки заседания Высшего Евразийского экономического совета. Встреча запланирована на 19 мая.  

# ЕАЭС # Игорь Петришенко # Фотофакт

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