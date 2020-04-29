Совет ЕЭК обсудит предоставление Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС

Новости мира. Предоставление Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС обсудит 29 апреля Совет Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание пройдёт в формате видеоконференции. Его проведёт заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. В повестку включены 20 вопросов, в том числе о ходе работы по устранению барьеров на внутреннем рынке Союза, карте развития агроиндустрии, о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС за 2019 год.