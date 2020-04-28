Огонь вспыхивал дважды в самых густонаселённых районах: в Греции сгорела часть лагеря мигрантов

Новости Греции. Масштабный пожар уничтожил часть лагеря мигрантов на греческом острове Самос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неизвестной пока причине огонь вспыхивал дважды в самых густонаселенных районах поселения. В результате происшествия сотни беженцев остались без крыши над головой.