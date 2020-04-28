Положительная динамика: в Чехии и Испании снижается число заболевших коронавирусом

Новости мира. За последние сутки в Чехии COVID-19 был выявлен лишь у 41 человека – это рекордно низкий показатель за шесть недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об успехе в лечении пациентов заявляют и испанские медики. В королевстве вот уже несколько дней снижаются показатели смертности, а число выздоровевших превышает количество заболевших.

ВОЗ призывает страны снимать карантинные меры постепенно, постоянно контролируя ситуацию

Все меньше пациентов и в реанимации. За последние сутки в восьми из 17 автономных сообществ в отделения интенсивной терапии не перевели ни одного человека.