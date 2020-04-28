Положительная динамика: в Чехии и Испании снижается число заболевших коронавирусом

Новости мира. За последние сутки в Чехии COVID-19 был выявлен лишь у 41 человека – это рекордно низкий показатель за шесть недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. За последние сутки в Чехии COVID-19 был выявлен лишь у 41 человека – это рекордно низкий показатель за шесть недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об успехе в лечении пациентов заявляют и испанские медики. В королевстве вот уже несколько дней снижаются показатели смертности, а число выздоровевших превышает количество заболевших.
ВОЗ призывает страны снимать карантинные меры постепенно, постоянно контролируя ситуацию
Все меньше пациентов и в реанимации. За последние сутки в восьми из 17 автономных сообществ в отделения интенсивной терапии не перевели ни одного человека.
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти планируют уже со 2 мая приступить к поэтапному смягчению ограничительных мер.