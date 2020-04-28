Четыре тонны кокаина конфисковала полиция Испании с судна под флагом Того

Новости Испании. Испанские правоохранители изъяли с судна 4 тонны кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корабль под флагом Того направлялся к берегам автономного сообщества Галисия. Однако еще в международных водах его перехватили полицейские. В ходе обыска была обнаружена крупная партия наркотиков.