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Четыре тонны кокаина конфисковала полиция Испании с судна под флагом Того

28 апреля 2020 12:48
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Новости Испании. Испанские правоохранители изъяли с судна 4 тонны кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре тонны кокаина конфисковала полиция Испании с судна под флагом Того-1

Корабль под флагом Того направлялся к берегам автономного сообщества Галисия. Однако еще в международных водах его перехватили полицейские. В ходе обыска была обнаружена крупная партия наркотиков.

Четыре тонны кокаина конфисковала полиция Испании с судна под флагом Того-4

28 человек, которые находились на борту, в том числе 15 членов экипажа, задержаны.

# Наркотики # Фотофакт

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