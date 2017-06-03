Совет безопасности ООН принял решение расширить санкции против КНДР

Новости Кореи. Резолюцию, предложенную США, одобрили единогласно.
Она предусматривает введение санкций против предполагаемого главы разведки страны,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кореи. Резолюцию, предложенную США, одобрили единогласно.
Она предусматривает введение санкций против предполагаемого главы разведки страны,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 других чиновников и 4 организаций. Кроме того,
санкции предполагают запрет на въезд в страны ООН и заморозку счетов по всему миру.
Таким образом участники организации посылают Северной Корее ясное сообщение: прекратите запуски баллистических ракет или столкнетесь с последствиями.