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Совет безопасности ООН принял решение расширить санкции против КНДР

03 июня 2017 16:48
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Новости Кореи. Резолюцию, предложенную США, одобрили единогласно.

Она предусматривает введение санкций против предполагаемого главы разведки страны,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет безопасности ООН принял решение расширить санкции против КНДР -1

13 других чиновников и 4 организаций. Кроме того,

санкции предполагают запрет на въезд в страны ООН и заморозку счетов по всему миру.

Совет безопасности ООН принял решение расширить санкции против КНДР -4

Таким образом участники организации посылают Северной Корее ясное сообщение: прекратите запуски баллистических ракет или столкнетесь с последствиями.

Совет безопасности ООН принял решение расширить санкции против КНДР -6

# Фотофакт # Международная политика

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