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Президент Латвии призвал страны ЕС вернуть обязательную военную службу

25 марта 2024 20:03
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Власти сопредельной страны ЕС заговорили о возврате к практике обязательной военной службы. С такой инициативой выступил президент Латвии. Он отметил, что это поможет справиться с проблемами при пополнении личного состава вооруженных сил стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Латвии призвал страны ЕС вернуть обязательную военную службу-1

Также глава прибалтийского государства считает, что для закрытия дефицита в бюджете и компенсации огромных военных расходов, которые планируют индексировать до уровня времен холодной войны, может потребоваться введение нового специального налога. При этом латвийского президента мало смущает тот факт, что в стране, как и в других государствах ЕС, назрел полномасштабный кризис, который распространился почти на все сферы жизни, включая военную отрасль. Но европейских политиков мало заботят проблемы народа. Они намерены продолжать накачивать оружием и контингентом восточные рубежи НАТО.

# Международная политика

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