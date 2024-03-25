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Россия выразила демарш США из-за изменения границ в Арктике

25 марта 2024 14:00
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Россия выразила протест Соединенным Штатам в связи с односторонними преобразованиями границ границ континентального шельфа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

На сессии Совета Международного органа по морскому дну (МОМД) на Ямайке российская сторона объявила о неприятии действий США, способных сократить площадь морского дна под Органом и увеличить американский шельф.

Россия подвергает США критике за то, что они игнорируют международные обязательства и пользуются Конвенцией ООН в собственных интересах. США, не ратифицируя Конвенцию ООН, публикуют карты расширенного шельфа, что чревато урегулированием вопросов с Канадой и Японией. По имеющимся оценкам, Арктика содержит значительные запасы нефти и газа.

# Международная политика

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