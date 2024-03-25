Басманный суд арестовал ещё троих причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

Как стало известно, Басманный суд Москвы заключил под стражу еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Их арест продлится около двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Братья Исломовы проходят по делу обвиняемыми. По версии следствия, их завербовал один из предполагаемых террористов, участвовавших в кровавой атаке. В общей сложности ФСБ задержала по делу уже 11 человек, из которых четверо непосредственно участвовали в теракте. Позже их заключили в СИЗО до 22 мая.