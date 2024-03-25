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Басманный суд арестовал ещё троих причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

25 марта 2024 20:08
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Как стало известно, Басманный суд Москвы заключил под стражу еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Их арест продлится около двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Басманный суд арестовал ещё троих причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»-1

Братья Исломовы проходят по делу обвиняемыми. По версии следствия, их завербовал один из предполагаемых террористов, участвовавших в кровавой атаке. В общей сложности ФСБ задержала по делу уже 11 человек, из которых четверо непосредственно участвовали в теракте. Позже их заключили в СИЗО до 22 мая.

# Теракт # Новости России

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