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Сотрудники парижских аэропортов намерены провести масштабную забастовку накануне Олимпиады

12 июля 2024 13:43
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Постоянно возникающие проблемы никак не дают расслабиться организаторам Олимпиады во Франции. На этот раз предпраздничное настроение им изрядно подпортили профсоюзы сотрудников парижских аэропортов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники парижских аэропортов намерены провести масштабную забастовку накануне Олимпиады-1

Они объявили, что 17 июля намерены провести масштабную забастовку, с требованием дополнительных выплат на время проведения Игр. Это грозит большими неприятностями для французских властей. Ведь уже с 18 июля, когда должна открыться олимпийская деревня, в Париж начнут съезжаться атлеты. Ежедневно терминалы аэропортов планируют пропускать до 350 тысяч спортсменов и болельщиков. Однако вместо радушной встречи их будет ожидать хаос, неразбериха и проблемы с получением багажа и спортинвентаря. Так как на работу не выйдут работники службы безопасности и большая часть наземного персонала. Поэтому первое впечатление от Парижа и самих Олимпийских игр будут изрядно испорчены. Не говоря уже об имидже их организаторов. Поэтому у французских властей остались считанные дни, чтобы решить эту проблему.

# Олимпиада 2024

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