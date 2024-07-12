Сотрудники парижских аэропортов намерены провести масштабную забастовку накануне Олимпиады

Они объявили, что 17 июля намерены провести масштабную забастовку, с требованием дополнительных выплат на время проведения Игр. Это грозит большими неприятностями для французских властей. Ведь уже с 18 июля, когда должна открыться олимпийская деревня, в Париж начнут съезжаться атлеты. Ежедневно терминалы аэропортов планируют пропускать до 350 тысяч спортсменов и болельщиков. Однако вместо радушной встречи их будет ожидать хаос, неразбериха и проблемы с получением багажа и спортинвентаря. Так как на работу не выйдут работники службы безопасности и большая часть наземного персонала. Поэтому первое впечатление от Парижа и самих Олимпийских игр будут изрядно испорчены. Не говоря уже об имидже их организаторов. Поэтому у французских властей остались считанные дни, чтобы решить эту проблему.