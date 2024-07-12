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На военной авиабазе в польском городе Гдыня разбился учебный самолет

12 июля 2024 13:41
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На военной авиабазе в польском городе Гдыня произошло ЧП. Там при посадке разбился учебный самолет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На военной авиабазе в польском городе Гдыня разбился учебный самолет-1

Он рухнул на взлетно-посадочную полосу и загорелся. По предварительной информации пилот успел катапультироваться. Сейчас территория аэродрома оцеплена, на месте работают экстренные службы и пожарные. Причины произошедшего пока неизвестны, их выяснит специально созданная комиссия. В Министерстве обороны Польши пока не прокомментировали произошедшее.

# ЧП

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