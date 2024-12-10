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Сотрудники крупнейшего немецкого автоконцерна провели вторую предупредительную забастовку

10 декабря 2024 06:45
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Несмотря на безразличие политиков, европейцы не намерены мириться с экономическим кризисом и стагнацией производства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники крупнейшего немецкого автоконцерна провели вторую предупредительную забастовку-2

Сотрудники немецкого автоконцерна провели вторую предупредительную забастовку на главном заводе предприятия. Профсоюзы призывают разрешить зашедший в тупик коллективный спор о сокращении зарплаты, увольнениях и закрытии заводов. Протестующие требуют сохранить производства и обеспечить гарантии трудоустройства, а также не согласны со снижением оплаты труда.

# Акции протеста # Новости Германии

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