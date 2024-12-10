Сотрудники крупнейшего немецкого автоконцерна провели вторую предупредительную забастовку

Несмотря на безразличие политиков, европейцы не намерены мириться с экономическим кризисом и стагнацией производства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на безразличие политиков, европейцы не намерены мириться с экономическим кризисом и стагнацией производства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники немецкого автоконцерна провели вторую предупредительную забастовку на главном заводе предприятия. Профсоюзы призывают разрешить зашедший в тупик коллективный спор о сокращении зарплаты, увольнениях и закрытии заводов. Протестующие требуют сохранить производства и обеспечить гарантии трудоустройства, а также не согласны со снижением оплаты труда.