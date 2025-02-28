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Сотрудники Федеральной торговой комиссии США займут пустующее здание USAID

28 февраля 2025 19:54
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Сотрудники Федеральной торговой комиссии США в течение ближайших месяцев займут пустующее здание Агентства по международному развитию USAID. Указание поступило от ведомства по повышению эффективности работы Илона Маска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Федеральной торговой комиссии США займут пустующее здание USAID-2

Сейчас штаб-квартира Федеральной торговой комиссии находится недалеко от бывшего офиса Агентства по международному развитию. Также в самом здании USAID арендованы офисы для более чем тысячи комиссаров торговли. 

Ведомством было принято решение перенести штаб квартиру к остальным сотрудникам, чтобы не платить вдвойне за аренду. Этот переезд позволит сэкономить 11 миллионов долларов, в то время как предыдущая релокация федерации обошлась властям в 75 миллионов. В начале февраля с главного офиса USAID в Вашингтоне были сняты вывески, а вход в здание заблокирован. 

# США

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