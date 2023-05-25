Сотрудники авиаслужб блокируют работу немецких аэропортов

Виной тому – сложная экономическая ситуация в ФРГ и кризис стоимости жизни. Инфляция сильно ударила по отрасли, которая едва оправилась после пандемии. Работники недовольны низкой оплатой труда и требуют увеличить ее хотя бы на 500 евро. Ранее власти ФРГ намеревались обсудить вопрос напрямую с бастующими сотрудниками. Но обещанной встречи те ждут до сих пор.