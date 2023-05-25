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Сотрудники авиаслужб блокируют работу немецких аэропортов

25 мая 2023 09:39
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Новости Германии. Череда забастовок прокатилась по авиасектору Германии. Пилоты, диспетчеры, сотрудники службы безопасности блокируют работу немецких аэропортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сотрудники авиаслужб блокируют работу немецких аэропортов-1

Виной тому – сложная экономическая ситуация в ФРГ и кризис стоимости жизни. Инфляция сильно ударила по отрасли, которая едва оправилась после пандемии. Работники недовольны низкой оплатой труда и требуют увеличить ее хотя бы на 500 евро. Ранее власти ФРГ намеревались обсудить вопрос напрямую с бастующими сотрудниками. Но обещанной встречи те ждут до сих пор.  

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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