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Генсек НАТО: вступление Украины в Альянс невозможно до окончания конфликта с Россией

25 мая 2023 09:31
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В НАТО устали от Украины. Даже пустыми обещаниями кормить Киев на Западе больше не хотят. Генсек Североатлантического альянса заявил, что вступление Украины в военно-политический блок до окончания военного конфликта невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Генсек НАТО: вступление Украины в Альянс невозможно до окончания конфликта с Россией-1

Такое заявление Столтенберга прозвучало на Брюссельском форуме. Как отметил политик, на данном этапе важнее всего гарантировать Украине победу в конфликте. Но даже это не означает вступление страны в ряды стран – участниц НАТО. Вместе с тем Литва анонсирует некие решения на июльском саммите Альянса, которые якобы сделают Киев ближе к Североатлантическому объединению. 

# Международная политика # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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