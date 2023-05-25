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Тайфун обрушился на остров Гуам. Это сильнейший циклон за 20 лет

25 мая 2023 09:27
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Мощнейший за 20 лет тайфун обрушился на остров Гуам в Тихом океане. Ранее местная метеослужба предупреждала о разрушительных последствиях непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тайфун обрушился на остров Гуам. Это сильнейший циклон за 20 лет-1

Порывы ветра сносят кровли домов и автомобили. Видимость на улицах нулевая. Бушует шторм, высота волн – несколько метров. На острове введен режим чрезвычайного положения. Жители низменных районов эвакуированы. По информации экспертов, этот тропический циклон сопоставим с ураганом четвертой степени. Скорость ветра в эпицентре тайфуна превышает 220 километров в час.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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