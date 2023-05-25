Тайфун обрушился на остров Гуам. Это сильнейший циклон за 20 лет

Мощнейший за 20 лет тайфун обрушился на остров Гуам в Тихом океане. Ранее местная метеослужба предупреждала о разрушительных последствиях непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порывы ветра сносят кровли домов и автомобили. Видимость на улицах нулевая. Бушует шторм, высота волн – несколько метров. На острове введен режим чрезвычайного положения. Жители низменных районов эвакуированы. По информации экспертов, этот тропический циклон сопоставим с ураганом четвертой степени. Скорость ветра в эпицентре тайфуна превышает 220 километров в час.