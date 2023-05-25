Американский госдолг превысил российский в 107 раз

Американский государственный долг в 2022 году был в 107 раз больше, чем российский. Это следует из данных национальных министерств финансов, пишет РИА Новости.

США также имеют самый высокий госдолг среди 13 крупнейших стран-должников. В прошлом году он составил 31,42 триллиона долларов. Япония занимает второе место с долгом 9,59 триллиона долларов, а Китай – третье место с 3,75 триллиона долларов.

Российский госдолг в прошлом году составил всего лишь 294,8 миллиарда долларов, что значительно меньше американского, японского и китайского.

Госдолг России продолжает снижаться: в первом квартале 2023 года российская задолженность сократилась на 15,2 миллиарда долларов, в то время как американский госдолг продолжает расти и достиг рекордной отметки в 31,46 триллиона долларов, превышая установленный потолок.

США применили чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций, а конгрессу предлагается повысить лимит задолженности до июня, чтобы избежать дефолта.