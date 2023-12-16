Эмир Кувейта умер в возрасте 86 лет

В Кувейте объявили 40-дневный траур, а государственные учреждения будут закрыты на три дня. 86-летний монарх по праву пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке. Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене. Теперь высший государственный пост займет 83-летний брат эмира Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Кувейт давно является перспективным партнером для Беларуси в регионе Персидского залива. Страны объединяет ряд уже реализованных совместных проектов. Так, например, фонд арабского экономического развития помог реконструировать Гродненскую больницу в онкодиспансер.