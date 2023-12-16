FT: лидеры ЕС «промахнулись», не согласовав финансовую помощь Украине на саммите в декабре

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе совершили промах, не найдя возможности согласовать пакет помощи на 50 миллиардов евро для Киева, пишет ТАСС со ссылкой на международную газету Financial Times.

FT приводит мнение западного дипломата, имя которого не называется, касательно итогов встречи на высшем уровне ЕС, состоявшейся 14-15 декабря 2023 года. «Это был момент для лидеров ЕС выйти на сцену. И они промахнулись», – заявил он.

«У Украины есть ликвидность на январь, но после этого с ней становится туго. Мы должны двигаться быстрее. Украина оправданно нервничает», – сообщил Financial Times неназванный представитель Евросоюза.