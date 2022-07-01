Сотрудники аэропорта Парижа устроили забастовку. Причиной стали финансовые затруднения

Они требуют повышения зарплаты на фоне роста инфляции и улучшения условий труда. Многие держат в руках транспаранты со своими требованиями к руководству. В результате демонстрации около 10 % всех рейсов из парижского аэропорта Шарль-де-Голль были отменены. Аналогичные сбои ожидаются и в других аэропортах.

Фабрис Крике, секретарь профсоюза «Force Ouvriere» аэропортов Парижа:

Администрация воспользовалась пандемией, чтобы снизить заработную плату. Теперь воздушное сообщение восстанавливается, проблем больше нет, но они сократили тысячи рабочих мест, около 1500 в парижских аэропортах. Кроме того, они отказываются повышать зарплату или делают нам смехотворные надбавки по сравнению с теми сокращениями, которые они ввели.

Руководят забастовкой профсоюзы. Сейчас лидеры организации пытаются найти общее решение с руководством аэропорта. Если ничего не изменится, то сотрудники обещают продолжить забастовку. Стоит отметить, что за последнее время протесты стали неотъемлемой частью многих европейских авиакомпаний. Пандемия и нынешний кризис сильно ударили по этой сфере.