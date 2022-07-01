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Сотрудники аэропорта Парижа устроили забастовку. Причиной стали финансовые затруднения

01 июля 2022 14:38
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Новости Франции. В аэропорту Парижа отменяют рейсы. Сотрудники устроили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сотрудники аэропорта Парижа устроили забастовку. Причиной стали финансовые затруднения-1

Они требуют повышения зарплаты на фоне роста инфляции и улучшения условий труда. Многие держат в руках транспаранты со своими требованиями к руководству. В результате демонстрации около 10 % всех рейсов из парижского аэропорта Шарль-де-Голль были отменены. Аналогичные сбои ожидаются и в других аэропортах.  

Сотрудники аэропорта Парижа устроили забастовку. Причиной стали финансовые затруднения-4

Фабрис Крике, секретарь профсоюза «Force Ouvriere» аэропортов Парижа:  
Администрация воспользовалась пандемией, чтобы снизить заработную плату. Теперь воздушное сообщение восстанавливается, проблем больше нет, но они сократили тысячи рабочих мест, около 1500 в парижских аэропортах. Кроме того, они отказываются повышать зарплату или делают нам смехотворные надбавки по сравнению с теми сокращениями, которые они ввели.  

Руководят забастовкой профсоюзы. Сейчас лидеры организации пытаются найти общее решение с руководством аэропорта. Если ничего не изменится, то сотрудники обещают продолжить забастовку. Стоит отметить, что за последнее время протесты стали неотъемлемой частью многих европейских авиакомпаний. Пандемия и нынешний кризис сильно ударили по этой сфере.  

# Экономический кризис # Фабрис Крике # Новости Франции # Фотофакт

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