В американском Эль-Пасо два человека открыли огонь в торговом центре – есть пострадавшие

Новости США. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы в крупном торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, огонь открыли два человека. Возможно, после вспыхнувшей ссоры. После чего началась паника, прибывшая на место полиция организовала эвакуацию людей. Как сообщается, один из подозреваемых уже задержан, сейчас ведутся активные поиски второго. Район происшествия оцеплен, местных жителей попросили соблюдать осторожность, так как преступник может быть вооружен.