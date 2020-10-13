В австралийском университете обрушилась крыша, погиб человек

Новости Австралии. В результате обрушения крыши в австралийском университете погиб человек. Еще двое в возрасте 20 лет серьезно пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики уже доставили их в больницу.

ЧП произошло в городе Перт, на юго-западе страны. На территории кампуса возводили новое здание. В ходе работ стеклянная крыша 5-этажного сооружения рухнула внутрь корпуса, задев опоры и перекрытия.