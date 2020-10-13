В Вашингтоне во время акции протеста задержаны более 20 человек

Новости США. Более 20 человек задержала полиция Вашингтона во время акции протеста против назначения Эми Кони Барретт членом Верховного суда США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митингующим предъявлены обвинения в препятствии свободному передвижению у здания Сената.

Слушания по кандидатуре Барретт, которую на высокий пост предложил Дональд Трамп, продлятся до 15 октября. Демократы требуют от главы Белого дома повременить с этим назначением и предоставить это право победителю предстоящих президентских выборов.