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В Вашингтоне во время акции протеста задержаны более 20 человек

13 октября 2020 12:38
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Новости США. Более 20 человек задержала полиция Вашингтона во время акции протеста против назначения Эми Кони Барретт членом Верховного суда США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митингующим предъявлены обвинения в препятствии свободному передвижению у здания Сената.

В Вашингтоне во время акции протеста задержаны более 20 человек-1

Слушания по кандидатуре Барретт, которую на высокий пост предложил Дональд Трамп, продлятся до 15 октября. Демократы требуют от главы Белого дома повременить с этим назначением и предоставить это право победителю предстоящих президентских выборов.

В Вашингтоне во время акции протеста задержаны более 20 человек-4

Тем временем по мере приближения основного дня голосования, запланированного на 3 ноября, стражи порядка готовятся к нарастанию протестного движения. Полиция Нью-Йорка распространила служебную записку, в которой отмечается, что большинство полицейских должны быть готовы к развертыванию с 25 октября.

# Акции протеста # Эми Кони Барретт # Дональд Трамп # Фотофакт

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