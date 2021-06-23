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Российский Су-30 перехватил самолёт-разведчик США над Охотским морем

23 июня 2021 16:54
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Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Охотским морем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушную цель обнаружили радиолокационные станции. В небо был поднят Су-30.

Российский Су-30 перехватил самолёт-разведчик США над Охотским морем-1

Экипаж российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения госграницы России не было допущено.

Российский Су-30 перехватил самолёт-разведчик США над Охотским морем-4

Самолет-разведчик ВВС США сопроводили над акваторией Охотского моря.

# Авиация # Фотофакт

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