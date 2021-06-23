Российский Су-30 перехватил самолёт-разведчик США над Охотским морем

Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Охотским морем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушную цель обнаружили радиолокационные станции. В небо был поднят Су-30.
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Охотским морем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушную цель обнаружили радиолокационные станции. В небо был поднят Су-30.
Экипаж российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения госграницы России не было допущено.
Самолет-разведчик ВВС США сопроводили над акваторией Охотского моря.