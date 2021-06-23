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Российский флот открыл предупредительный огонь по британскому эсминцу в Чёрном море

23 июня 2021 13:52
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Черноморский флот открыл предупредительный огонь по британскому эсминцу в районе мыса Фиолент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский флот открыл предупредительный огонь по британскому эсминцу в Чёрном море-1

Корабль военно-морских сил Соединенного Королевства пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды на три километра. Экипаж судна получил предупреждение от российских военных о применении оружия, однако реакции не последовало. Лишь после бомбометания эсминец изменил траекторию и вышел за пределы границы. В связи с инцидентом военный атташе Великобритании вызван в Минобороны России.

# Международная политика # Фотофакт

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