Новости Германии. Более тысячи уголовных дел завели на экоактивистов в Германии. Защитники климата обливают краской музейные экспонаты и частные самолеты, блокируют автомобильное движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это – способ привлечь внимание к проблемам экологии, утверждают протестующие. Но у полиции иное мнение. Активисты своими действиями на дорогах создают километровые пробки, препятствуют работе пожарных и скорой помощи. Правоохранители предложили рассматривать такие дела в ускоренном формате, чтобы быстрее привлекать защитников природы к ответственности.