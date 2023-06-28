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Более тысячи уголовных дел завели на экоактивистов в Германии

28 июня 2023 07:42
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Новости Германии. Более тысячи уголовных дел завели на экоактивистов в Германии. Защитники климата обливают краской музейные экспонаты и частные самолеты, блокируют автомобильное движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи уголовных дел завели на экоактивистов в Германии-1

Все это – способ привлечь внимание к проблемам экологии, утверждают протестующие. Но у полиции иное мнение. Активисты своими действиями на дорогах создают километровые пробки, препятствуют работе пожарных и скорой помощи. Правоохранители предложили рассматривать такие дела в ускоренном формате, чтобы быстрее привлекать защитников природы к ответственности.

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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