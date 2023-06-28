Резников: основные события контрнаступления ВСУ ещё не начались

Руководитель украинского оборонного ведомства Алексей Резников заявляет, что главный этап контрнаступательной операции ВСУ еще впереди. Киев не задействовал основные резервы. Об этом информирует ТАСС.

По словам Резникова, все увидят, когда начнутся основные события со стороны ВСУ. Он также отвергает информацию в СМИ о медленном продвижении украинского контрнаступления. Глава Минобороны Украины отмечает, что основные резервы Вооруженных сил страны не задействованы. Речь идет о бригадах, которые прошли обучение в западных странах, а также танках и бронетехнике НАТО.

Накануне июльского саммита в Вильнюсе Резников напомнил о намерении и желании Украины вступить в Альянс, но признал, что до завершения боевых действий добиться этого сложно.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев получил приглашение лишь на участие в совете Украина-НАТО, который состоится на полях самого саммита в Вильнюсе.