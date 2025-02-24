Прямой эфир

Состояние папы Римского Франциска остается критическим

24 февраля 2025 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Здоровье папы Римского Франциска, попавшего в больницу с воспалением легких, по-прежнему остается критическим. В субботу у него не было респираторных приступов. Об этом пишет РИА Новости.

Состояние папы Римского Франциска остается критическим-1

Фото: pixabay

Ему дважды делали инфузию эритроцитов, чтобы поднять уровень гемоглобина. Его состояние тромбоцитопении стабильно, но анализы показали легкую почечную недостаточность, которую удается контролировать.

Отец остается в сознании и ориентирован. Прогноз по-прежнему осторожный.

# Папа Римский # Папа Римский Франциск # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Вспышка высшего балла X произошла на Солнце
24 февраля 2025 07:34

Вспышка высшего балла X произошла на Солнце

Около четверти американцев думают об эмиграции после прихода Дональда Трампа к власти
24 февраля 2025 07:28

Около четверти американцев думают об эмиграции после прихода Дональда Трампа к власти

Консервативный блок ХДС/ХСС победил в Германии на досрочных выборах в Бундестаг
24 февраля 2025 07:23

Консервативный блок ХДС/ХСС победил в Германии на досрочных выборах в Бундестаг