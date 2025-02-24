Состояние папы Римского Франциска остается критическим

Здоровье папы Римского Франциска, попавшего в больницу с воспалением легких, по-прежнему остается критическим. В субботу у него не было респираторных приступов. Об этом пишет РИА Новости.
Здоровье папы Римского Франциска, попавшего в больницу с воспалением легких, по-прежнему остается критическим. В субботу у него не было респираторных приступов. Об этом пишет РИА Новости.
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Ему дважды делали инфузию эритроцитов, чтобы поднять уровень гемоглобина. Его состояние тромбоцитопении стабильно, но анализы показали легкую почечную недостаточность, которую удается контролировать.
Отец остается в сознании и ориентирован. Прогноз по-прежнему осторожный.