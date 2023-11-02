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Состояние богатейших людей мира сократилось на 10 млрд долларов

02 ноября 2023 20:14
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Сократилось состояние богатейших людей мира. В совокупности – на 10 млрд долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние богатейших людей мира сократилось на 10 млрд долларов-1

Сегодня активы 10 наиболее обеспеченных жителей планеты оценивают примерно в 1 трлн 300 млн долларов. Специалисты отмечают, что в целом число финансовых операций возросло. Тем не менее ряд мировых экономик фиксирует снижение показателей. Эксперты полагают, что дело в скорости восстановления отдельных государств после пандемии коронавируса. Материальный ущерб от нее оказался слишком большим.

# Деньги # Фотофакт

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