Состояние богатейших людей мира сократилось на 10 млрд долларов

Сократилось состояние богатейших людей мира. В совокупности – на 10 млрд долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня активы 10 наиболее обеспеченных жителей планеты оценивают примерно в 1 трлн 300 млн долларов. Специалисты отмечают, что в целом число финансовых операций возросло. Тем не менее ряд мировых экономик фиксирует снижение показателей. Эксперты полагают, что дело в скорости восстановления отдельных государств после пандемии коронавируса. Материальный ущерб от нее оказался слишком большим.