В Армении обезвредили террористов, планировавших захват и взрыв госучреждений

Новости Армении. В Армении обезвредили террористическую группировку, которая планировала захват государственных зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об успешной операции правоохранителей рассказали в Службе нацбезопасности республики. Сообщается, что у пяти членов преступного сообщества обнаружено огнестрельное оружие, а также боеприпасы, сигнальная ракетная установка и дрон. Известно, что группировка планировала осуществить взрыв, захват госучреждений и другие общественно опасные деяния. Людей в террористическую деятельность злоумышленники вовлекали посредством Telegram-каналов. Расследование продолжается. Против 5 задержанных возбуждены уголовные дела.