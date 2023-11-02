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В Армении обезвредили террористов, планировавших захват и взрыв госучреждений

02 ноября 2023 17:03
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Новости Армении. В Армении обезвредили террористическую группировку, которая планировала захват государственных зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Армении обезвредили террористов, планировавших захват и взрыв госучреждений-1

Об успешной операции правоохранителей рассказали в Службе нацбезопасности республики. Сообщается, что у пяти членов преступного сообщества обнаружено огнестрельное оружие, а также боеприпасы, сигнальная ракетная установка и дрон. Известно, что группировка планировала осуществить взрыв, захват госучреждений и другие общественно опасные деяния. Людей в террористическую деятельность злоумышленники вовлекали посредством Telegram-каналов. Расследование продолжается. Против 5 задержанных возбуждены уголовные дела.

# Терроризм # Фотофакт

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