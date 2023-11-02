Более 30 стран подписали декларацию по сотрудничеству в области безопасности ИИ

Впервые в истории. Ряд стран подписал декларацию о катастрофическом риске искусственного интеллекта для человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К соглашению присоединились США, Китай, Британия, Австралия, государства Евросоюза и не только. Всего более 30 участников согласились с возможной проблемой и подписали соглашение, направленное на активизацию глобальных усилий по сотрудничеству в области безопасности искусственного интеллекта. Документ обнародовали накануне, в день открытия тематического саммита в Британии. Отметим, это первая международная декларация, посвященная быстроразвивающимся технологиям.