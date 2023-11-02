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На Панамском канале почти вдвое сократится количество пропускаемых судов

02 ноября 2023 20:13
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Панамский канал снова обмелел. Принято решение сократить количество пропускаемых судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с завтрашнего дня в сутки пересечь гавань смогут не более 25 танкеров. Ранее их число было почти вдвое больше.

На Панамском канале почти вдвое сократится количество пропускаемых судов-1

Отметим, текущий год стал одним из самых засушливых для страны. Власти утверждают, что такого Панама не видела 100 лет. Воды катастрофически мало. Так, недавно в акватории на мель сели сразу более 200 судов.

# Погода # Фотофакт

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