На Панамском канале почти вдвое сократится количество пропускаемых судов

Панамский канал снова обмелел. Принято решение сократить количество пропускаемых судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с завтрашнего дня в сутки пересечь гавань смогут не более 25 танкеров. Ранее их число было почти вдвое больше.

Отметим, текущий год стал одним из самых засушливых для страны. Власти утверждают, что такого Панама не видела 100 лет. Воды катастрофически мало. Так, недавно в акватории на мель сели сразу более 200 судов.