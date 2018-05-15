Новости Израиля. В Палестине объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе протестов на границе Газы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами ожесточенных столкновений стали 60 человек. Свыше 2,5 тысяч были ранены.
Новости Израиля. В Палестине объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе протестов на границе Газы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами ожесточенных столкновений стали 60 человек. Свыше 2,5 тысяч были ранены.
Многотысячные протесты вспыхнули после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Реакция мировой общественности на действия американского лидера неоднозначна, однако все согласны в одном аспекте: кровопролития быть не должно.
Президент Турции жёстко осудил израильтян, назвав события на границе массовым убийством. Анкара отозвала своих послов из США и Израиля для консультаций.
Также по её инициативе будет созван чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. Кроме того, 15 мая в 17.00 по минскому времени состоится Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа.