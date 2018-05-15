Прямой эфир

Состоится экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа

15 мая 2018 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. В Палестине объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе протестов на границе Газы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами ожесточенных столкновений стали 60 человек. Свыше 2,5 тысяч были ранены.

Состоится экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа-1

Многотысячные протесты вспыхнули после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Реакция мировой общественности на действия американского лидера неоднозначна, однако все согласны в одном аспекте: кровопролития быть не должно.

Состоится экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа-4

Президент Турции жёстко осудил израильтян, назвав события на границе массовым убийством. Анкара отозвала своих послов из США и Израиля для консультаций.

Состоится экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа-7

Также по её инициативе будет созван чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. Кроме того, 15 мая в 17.00 по минскому времени состоится Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дональд Трамп рассказал о самочувствии супруги после операции
15 мая 2018 08:04

Дональд Трамп рассказал о самочувствии супруги после операции

Забастовки в Бельгии: пилоты местной авиакомпании требуют повышения зарплат и улучшений условий труда
14 мая 2018 10:25

Забастовки в Бельгии: пилоты местной авиакомпании требуют повышения зарплат и улучшений условий труда

Американские раки заполонили пруды Берлина. Власти города разрешили предпринимателям массовый отлов
14 мая 2018 08:57

Американские раки заполонили пруды Берлина. Власти города разрешили предпринимателям массовый отлов