Составлен ежегодный рейтинг сильнейших армий мира

Чтобы вычислить индекс военной мощи, осуществляется оценка более 60 факторов, среди которых экономическая ситуация в государстве, географическое положение, логистика и так далее.

В рейтинг попали 145 стран. На первом месте – США, в пятерке – РФ, КНР, Индия, Южная Корея.