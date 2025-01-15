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Составлен ежегодный рейтинг сильнейших армий мира

15 января 2025 14:10
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Российская Федерация занимает вторую строчку ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower, пишет РИА Новости.
 

Составлен ежегодный рейтинг сильнейших армий мира-1

Фото: Pinterest

Чтобы вычислить индекс военной мощи, осуществляется оценка более 60 факторов, среди которых экономическая ситуация в государстве, географическое положение, логистика и так далее.

В рейтинг попали 145 стран. На первом месте – США, в пятерке – РФ, КНР, Индия, Южная Корея.

# Международная политика

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