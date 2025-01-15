Составлен ежегодный рейтинг сильнейших армий мира

Российская Федерация занимает вторую строчку ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower, пишет РИА Новости.
Российская Федерация занимает вторую строчку ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower, пишет РИА Новости.
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Чтобы вычислить индекс военной мощи, осуществляется оценка более 60 факторов, среди которых экономическая ситуация в государстве, географическое положение, логистика и так далее.
В рейтинг попали 145 стран. На первом месте – США, в пятерке – РФ, КНР, Индия, Южная Корея.