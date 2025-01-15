Киев и Москва провели обмен военнопленными по схеме 25 на 25

Российская Федерация и Украина осуществили обмен военнопленными по формуле 25 на 25, пишет ТАСС.
Российская Федерация и Украина осуществили обмен военнопленными по формуле 25 на 25, пишет ТАСС.
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Министерство обороны РФ информирует, что 15 января 25 российских бойцов возвращены из плена. Военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Далее, они вернутся в Россию и пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях.
Подчеркивается, что поддержку в возвращении 25 военнослужащих РФ оказывали Объединенные Арабские Эмираты.