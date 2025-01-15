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Киев и Москва провели обмен военнопленными по схеме 25 на 25

15 января 2025 13:31
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Российская Федерация и Украина осуществили обмен военнопленными по формуле 25 на 25, пишет ТАСС.

Киев и Москва провели обмен военнопленными по схеме 25 на 25-1

Фото: Pinterest

Министерство обороны РФ информирует, что 15 января 25 российских бойцов возвращены из плена. Военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Далее, они вернутся в Россию и пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях.

Подчеркивается, что поддержку в возвращении 25 военнослужащих РФ оказывали Объединенные Арабские Эмираты.

# Международная политика

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