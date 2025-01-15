Кирби: Зеленский должен сесть за стол возможных переговоров с РФ с позиции силы

По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, если президент Украины Владимир Зеленский примет решение вести переговоры, он должен делать это с позиции силы, пишет ТАСС.

В Вашингтоне хотят завершения конфликта в Украине, однако не намерены навязывать переговоры Зеленскому, отметил Кирби. США «сдвинули горы и были во главе мира, чтобы помочь Украине преуспеть на поле боя», чтобы дать Киеву рычаг давления в ходе переговорного процесса, – подчеркнул он.