Прямой эфир

Кирби: Зеленский должен сесть за стол возможных переговоров с РФ с позиции силы

15 января 2025 13:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, если президент Украины Владимир Зеленский примет решение вести переговоры, он должен делать это с позиции силы, пишет ТАСС.

Кирби: Зеленский должен сесть за стол возможных переговоров с РФ с позиции силы-1

Фото: Pinterest

В Вашингтоне хотят завершения конфликта в Украине, однако не намерены навязывать переговоры Зеленскому, отметил Кирби. США «сдвинули горы и были во главе мира, чтобы помочь Украине преуспеть на поле боя», чтобы дать Киеву рычаг давления в ходе переговорного процесса, – подчеркнул он.

# Международная политика # Джон Кирби # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Юлия Тимошенко: у Украины нет будущего, лишь перспектива бесправной колонии
15 января 2025 12:45

Юлия Тимошенко: у Украины нет будущего, лишь перспектива бесправной колонии

Киев получит 60 немецких ракет для ЗРК IRIS-T
15 января 2025 12:09

Киев получит 60 немецких ракет для ЗРК IRIS-T

Украинская разведка обещала военнослужащим РФ 1 млн долларов за позиции в Горловке
15 января 2025 11:54

Украинская разведка обещала военнослужащим РФ 1 млн долларов за позиции в Горловке